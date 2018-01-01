Wink
Детям
Лига монстров
Актёры и съёмочная группа фильма «Лига монстров»

Режиссёры

Хамиш Грив

Hamish Grieve
Режиссёр

Актёры

Уилл Арнетт

Will Arnett
АктёрSteve
Терри Крюс

Terry Crews
АктёрTentacularis
Джеральдин Висванатан

Geraldine Viswanathan
АктрисаWinnie
Джо Аноаи

Joe Anoa'i
АктёрRamarilla
Тони Данза

Tony Danza
АктёрSiggy
Стефен А. Смит

Stephen A. Smith
АктёрMarc Remy
Джимми Татро

Jimmy Tatro
АктёрLights Out McGinty
Тони Шэлуб

Tony Shalhoub
АктёрFred
Сьюзэн Келечи Уотсон

Susan Kelechi Watson
АктрисаMaggie
Бриджет Эверетт

Bridget Everett
АктрисаLady Mayhen

Сценаристы

Хамиш Грив

Hamish Grieve
Сценарист

Продюсеры

Дебра Бойл

Debra Barlow
Продюсер
Брэд Букер

Brad Booker
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Галустян

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Актёр дубляжа

Монтажёры

Мэттью Лэндон

Matthew Landon
Монтажёр

Композиторы

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор