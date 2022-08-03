Лига монстров
Wink
Детям
Лига монстров
8.42021, Rumble
Мультфильм, Спортивный90 мин6+

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Лига монстров (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Винни МакЭвой — дочь знаменитого тренера монстров. Неожиданно для всех чемпион ее родного города, монстр Щупальце, переходит на сторону противника, так что Винни приходится искать замену. Ей становится Стив, гигантский ящер, задолжавший крупную сумму и на самом деле не горящий желанием сражаться. Но только они могут спасти местный стадион от реконструкции, не дав ему стать обычной парковкой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лига монстров»