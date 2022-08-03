Лига монстров (фильм, 2021) смотреть онлайн

Винни МакЭвой — дочь знаменитого тренера монстров. Неожиданно для всех чемпион ее родного города, монстр Щупальце, переходит на сторону противника, так что Винни приходится искать замену. Ей становится Стив, гигантский ящер, задолжавший крупную сумму и на самом деле не горящий желанием сражаться. Но только они могут спасти местный стадион от реконструкции, не дав ему стать обычной парковкой.

