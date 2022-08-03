Лига монстров (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Винни МакЭвой — дочь знаменитого тренера монстров. Неожиданно для всех чемпион ее родного города, монстр Щупальце, переходит на сторону противника, так что Винни приходится искать замену. Ей становится Стив, гигантский ящер, задолжавший крупную сумму и на самом деле не горящий желанием сражаться. Но только они могут спасти местный стадион от реконструкции, не дав ему стать обычной парковкой.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ХГРежиссёр
Хамиш
Грив
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актёр
Терри
Крюс
- ДВАктриса
Джеральдин
Висванатан
- ДААктёр
Джо
Аноаи
- ТДАктёр
Тони
Данза
- СААктёр
Стефен
А. Смит
- ДТАктёр
Джимми
Татро
- Актёр
Тони
Шэлуб
- СКАктриса
Сьюзэн
Келечи Уотсон
- БЭАктриса
Бриджет
Эверетт
- ХГСценарист
Хамиш
Грив
- ДБПродюсер
Дебра
Бойл
- ББПродюсер
Брэд
Букер
- Актёр дубляжа
Михаил
Галустян
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- МЛМонтажёр
Мэттью
Лэндон
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф