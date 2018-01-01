Wink
Летучая мышь
Актёры и съёмочная группа фильма «Летучая мышь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Летучая мышь»

Режиссёры

Ян Фрид

Режиссёр

Актёры

Юрий Соломин

АктёрГенрих Айзенштайн
Людмила Максакова

АктрисаРозалинда - жена Генриха
Виталий Соломин

АктёрФальк - друг Генриха - директор театра
Лариса Удовиченко

АктрисаАдель - горничная Розалинды
Олег Видов

Oleg Vidov
АктёрАльфред
Игорь Дмитриев

АктёрФранк - директор тюрьмы
Юрий Васильев

Актёркнязь Орловский
Евгений Весник

Актёрпрокурор
Гликерия Богданова-Чеснокова

АктрисаАмалия
Ольга Волкова

АктрисаЛотта

Сценаристы

Ян Фрид

Сценарист
Николай Эрдман

Сценарист
Михаил Вольпин

Сценарист

Продюсеры

Григорий Прусовский

Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Смолкин

Актёр дубляжа
Софья Ялышева

Актриса дубляжа
Вячеслав Тимошин

Актёр дубляжа
Владимир Барляев

Актёр дубляжа
Лариса Шевченко

Актриса дубляжа

Художники

Галина Антипина

Художница

Композиторы

Иоганн Штраус

Johann Strauss
Композитор