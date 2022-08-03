Лесная братва (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.12006, Over the Hedge
Мультфильм, Семейный79 мин12+
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О фильме
После зимы в лесу практически не осталось ничего съедобного. Но, может быть, еда есть за высокой изгородью, построенной людьми? Енот уверен, что стоит рискнуть сходить на разведку.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ТДРежиссёр
Тим
Джонсон
- ККРежиссёр
Кэри
Киркпатрик
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Стив
Карелл
- ГШАктёр
Гарри
Шендлинг
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- Актёр
Ник
Нолти
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актриса
Эллисон
Дженни
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- ЛБСценарист
Лен
Блум
- ККСценарист
Кэри
Киркпатрик
- Продюсер
Бонни
Арнольд
- ККПродюсер
Кристиан
Кубш
- ЭКПродюсер
Эллен
Косс
- Актёр дубляжа
Гоша
Куценко
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гранкин
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Корольчук
- ИРАктриса дубляжа
Ирина
Ракшина
- ЕУАктёр дубляжа
Евгений
Умаров
- ПШХудожник
Пол
Шэрдлоу
- ДКМонтажёр
Джон
К. Карр
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс