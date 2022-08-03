Лесная братва
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Лесная братва

Лесная братва (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.12006, Over the Hedge
Мультфильм, Семейный79 мин12+

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О фильме

После зимы в лесу практически не осталось ничего съедобного. Но, может быть, еда есть за высокой изгородью, построенной людьми? Енот уверен, что стоит рискнуть сходить на разведку.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лесная братва»