Леший
Леший

Леший (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, The Gingerbread Man
Триллер, Детектив109 мин18+

О фильме

Адвокат и отец двоих детей Рик Магрудер тяжело переживает развод и распад семьи. Знакомство с Мелори Досс вселяет герою веру в то, что счастье в личной жизни все-таки возможно. Любовную историю омрачает безумный отец Мелори, который постоянно ей угрожает. Ситуация становится всe опаснее.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb