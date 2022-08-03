Леший (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, The Gingerbread Man
Триллер, Детектив109 мин18+
О фильме
Адвокат и отец двоих детей Рик Магрудер тяжело переживает развод и распад семьи. Знакомство с Мелори Досс вселяет герою веру в то, что счастье в личной жизни все-таки возможно. Любовную историю омрачает безумный отец Мелори, который постоянно ей угрожает. Ситуация становится всe опаснее.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Олтмен
- Актёр
Кеннет
Брана
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Дэрил
Ханна
- Актёр
Том
Беренджер
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Актриса
Фамке
Янссен
- АХАктёр
Алан
Хэйес
- Актриса
Мэй
Уитман
- ДДАктёр
Джесси
Джеймс
- АХСценарист
Алан
Хэйес
- ДГСценарист
Джон
Гришэм
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ДЛПродюсер
Дэвид
Леви
- ДГХудожница
Дона
Граната
- ДПМонтажёр
Джеральдин
Перони
- ГЧОператор
Гу
Чанвэй
- МАКомпозитор
Марк
Айшем