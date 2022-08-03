Леший (фильм, 1997) смотреть онлайн

Адвокат и отец двоих детей Рик Магрудер тяжело переживает развод и распад семьи. Знакомство с Мелори Досс вселяет герою веру в то, что счастье в личной жизни все-таки возможно. Любовную историю омрачает безумный отец Мелори, который постоянно ей угрожает. Ситуация становится всe опаснее.

