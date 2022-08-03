Спустя пять лет после высадки инопланетян DUPLO городок Кирпичград превратился в мрачное место. Лего-человечкам приходится буквально выживать в постапокалиптическом мире, и только Эммет сохранил бодрость духа. Анимационная картина «ЛЕГО Фильм 2» 2019 года стала прямым продолжением первой части и рассказывает зрителям как об уже знакомых героях франшизы, так и о новых персонажах.



Когда кажется, что дела хуже быть не могут, становится совсем нестерпимо: инопланетные захватчики похищают Люси и других друзей Эммета. Весельчак осознает, что теперь все по-серьезному, и отправляется в неизведанные галактики спасать товарищей. Во время странствий он встречает загадочного и могучего героя Рекса Бронежилета. Но чтобы миссия оказалась успешной, Эммету придется измениться самому.



Смотреть «Лего Фильм 2» будет интересно как детям, так и взрослым: юмор, метафоры, многочисленные культурные отсылки и и трогательные моменты не дадут заскучать.

