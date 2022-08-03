ЛЕГО Фильм 2
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ЛЕГО Фильм 2

ЛЕГО Фильм 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.82019, The Lego Movie 2: The Second Part
Мультфильм, Семейный102 мин12+

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О фильме

Спустя пять лет после высадки инопланетян DUPLO городок Кирпичград превратился в мрачное место. Лего-человечкам приходится буквально выживать в постапокалиптическом мире, и только Эммет сохранил бодрость духа. Анимационная картина «ЛЕГО Фильм 2» 2019 года стала прямым продолжением первой части и рассказывает зрителям как об уже знакомых героях франшизы, так и о новых персонажах.

Когда кажется, что дела хуже быть не могут, становится совсем нестерпимо: инопланетные захватчики похищают Люси и других друзей Эммета. Весельчак осознает, что теперь все по-серьезному, и отправляется в неизведанные галактики спасать товарищей. Во время странствий он встречает загадочного и могучего героя Рекса Бронежилета. Но чтобы миссия оказалась успешной, Эммету придется измениться самому.

Смотреть «Лего Фильм 2» будет интересно как детям, так и взрослым: юмор, метафоры, многочисленные культурные отсылки и и трогательные моменты не дадут заскучать.

Страна
Дания, США, Норвегия, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «ЛЕГО Фильм 2»