ЛЕГО Фильм 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Спустя пять лет после высадки инопланетян DUPLO городок Кирпичград превратился в мрачное место. Лего-человечкам приходится буквально выживать в постапокалиптическом мире, и только Эммет сохранил бодрость духа. Анимационная картина «ЛЕГО Фильм 2» 2019 года стала прямым продолжением первой части и рассказывает зрителям как об уже знакомых героях франшизы, так и о новых персонажах.
Когда кажется, что дела хуже быть не могут, становится совсем нестерпимо: инопланетные захватчики похищают Люси и других друзей Эммета. Весельчак осознает, что теперь все по-серьезному, и отправляется в неизведанные галактики спасать товарищей. Во время странствий он встречает загадочного и могучего героя Рекса Бронежилета. Но чтобы миссия оказалась успешной, Эммету придется измениться самому.
Смотреть «Лего Фильм 2» будет интересно как детям, так и взрослым: юмор, метафоры, многочисленные культурные отсылки и и трогательные моменты не дадут заскучать.
СтранаДания, США, Норвегия, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Митчелл
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- СБАктриса
Стефани
Беатриз
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- НОАктёр
Ник
Офферман
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- ДСАктёр
Джэдон
Сэнд
- Актриса
Бруклин
Принс
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- БФСценарист
Билл
Фингер
- Продюсер
Рой
Ли
- Продюсер
Уилл
Аллегра
- МЭПродюсер
Мэттью
Эштон
- ДБПродюсер
Джон
Бертон
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛРАктриса дубляжа
Лика
Рулла
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ККХудожница
Кэролайн
Крэнстоун
- КНМонтажёр
Клэр
Найт
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо