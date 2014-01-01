Легкие деньги
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Легкие деньги

Легкие деньги (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.02014, Good People
Триллеры, Криминал86 мин18+

Сюжет

Том и Анна обыкновенная семейная пара. Работа, дом, долги по кредитам. Но ситуация меняется. Владелец их квартиры, живший этажом ниже, внезапно умирает, и супруги находят у него сумку с деньгами. 370 000 долларов, о которых, похоже, никто не знает. Жизнь Том и Анны может измениться в одночасье, но есть одна проблема. Эти деньги принадлежат бандитам, которые хотят их найти.

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Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легкие деньги»

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