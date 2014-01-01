Легкие деньги (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Том и Анна обыкновенная семейная пара. Работа, дом, долги по кредитам. Но ситуация меняется. Владелец их квартиры, живший этажом ниже, внезапно умирает, и супруги находят у него сумку с деньгами. 370 000 долларов, о которых, похоже, никто не знает. Жизнь Том и Анны может измениться в одночасье, но ест�ь одна проблема. Эти деньги принадлежат бандитам, которые хотят их найти.



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