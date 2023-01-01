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Фильмы
Легенда Багера Ванса
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда Багера Ванса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда Багера Ванса»

Режиссёры

Роберт Редфорд

Роберт Редфорд

Robert Redford
Режиссёр

Актёры

Уилл Смит

Уилл Смит

Will Smith
АктёрBagger Vance
Мэтт Дэймон

Мэтт Дэймон

Matt Damon
АктёрRannulph Junuh
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Charlize Theron
АктрисаAdele Invergordon
Брюс Макгилл

Брюс Макгилл

Bruce McGill
АктёрWalter Hagen
Джоэль Гретш

Джоэль Гретш

Joel Gretsch
АктёрBobby Jones
Дж. Майкл Монкриф

Дж. Майкл Монкриф

J. Michael Moncrief
АктёрHardy Greaves
Питер Герети

Питер Герети

Peter Gerety
АктёрNeskaloosa
Лейн Смит

Лейн Смит

Lane Smith
АктёрGrantland Rice
Майкл О’Нил

Майкл О’Нил

Michael O'Neill
АктёрO.B. Keeler
Дермот Краули

Дермот Краули

Dermot Crowley
АктёрDougal McDermott

Сценаристы

Джереми Левин

Джереми Левин

Jeremy Leven
Сценарист
Стивен Прессфилд

Стивен Прессфилд

Steven Pressfield
Сценарист

Продюсеры

Джэйк Эбертс

Джэйк Эбертс

Jake Eberts
Продюсер
Майкл Нозик

Майкл Нозик

Michael Nozik
Продюсер
Роберт Редфорд

Роберт Редфорд

Robert Redford
Продюсер
Крис Бригэм

Крис Бригэм

Chris Brigham
Продюсер

Художники

Анджело П. Грэхэм

Анджело П. Грэхэм

Angelo P. Graham
Художник
Джудианна Маковски

Джудианна Маковски

Judianna Makovsky
Художница
Джим Эриксон

Джим Эриксон

Jim Erickson
Художник
Майкл Сейртон

Майкл Сейртон

Michael Seirton
Художник

Монтажёры

Хэнк Коруин

Хэнк Коруин

Hank Corwin
Монтажёр

Операторы

Михаэль Балльхаус

Михаэль Балльхаус

Michael Ballhaus
Оператор

Композиторы

Рэйчел Портман

Рэйчел Портман

Rachel Portman
Композитор