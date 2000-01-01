Легенда Багера Ванса
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Легенда Багера Ванса
9.12000, The Legend of Bagger Vance
Драмы, Мелодрамы121 мин18+
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Легенда Багера Ванса (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

В прошлом успешный гольфист пытается вернуться в спорт при поддержке таинственного кэдди. Вдохновляющая сказка для взрослых от режиссера Роберта Рэдфорда с Мэттом Дэймоном, Уиллом Смитом и Шарлиз Терон.

Когда-то Раннулф Джуннах был настоящей звездой гольфа родной Саванны. Он мог отправить шар дальше, чем кто-либо другой, выигрывал все соревнования юга и встречался с Адель Инвергордон, дочерью видного бизнесмена. Однако поля сражений Первой мировой войны сломили дух Раннулфа, и спустя десять лет после отбытия на фронт он заливает ужасы прошлого алкоголем. В это время отец Адель разоряется, и его дочь рискует всем, чтобы организовать масштабный турнир по гольфу. Она приглашает на него двух величайших игроков в мире, а также уговаривает Раннулфа вернуться в игру. Тот не слишком воодушевлен этой идеей, но кэдди Багер Ванс, появившийся однажды вечером буквально из ниоткуда, приготовил для него немало жизненных уроков.

Сможет ли Раннулф вновь найти в себе стремление жить, расскажет фильм «Легенда Багера Ванса» 2000 года, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда Багера Ванса»

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