Легенда Багера Ванса (фильм, 2000) смотреть онлайн
Сюжет
В прошлом успешный гольфист пытается вернуться в спорт при поддержке таинственного кэдди. Вдохновляющая сказка для взрослых от режиссера Роберта Рэдфорда с Мэттом Дэймоном, Уиллом Смитом и Шарлиз Терон.
Когда-то Раннулф Джуннах был настоящей звездой гольфа родной Саванны. Он мог отправить шар дальше, чем кто-либо другой, выигрывал все соревнования юга и встречался с Адель Инвергордон, дочерью видного бизнесмена. Однако поля сражений Первой мировой войны сломили дух Раннулфа, и спустя десять лет после отбытия на фронт он заливает ужасы прошлого алкоголем. В это время отец Адель разоряется, и его дочь рискует всем, чтобы организовать масштабный турнир по гольфу. Она приглашает на него двух величайших игроков в мире, а также уговаривает Раннулфа вернуться в игру. Тот не слишком воодушевлен этой идеей, но кэдди Багер Ванс, появившийся однажды вечером буквально из ниоткуда, приготовил для него немало жизненных уроков.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Брюс
Макгилл
- ДГАктёр
Джоэль
Гретш
- ДМАктёр
Дж.
Майкл Монкриф
- ПГАктёр
Питер
Герети
- ЛСАктёр
Лейн
Смит
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- ДКАктёр
Дермот
Краули
- ДЛСценарист
Джереми
Левин
- СПСценарист
Стивен
Прессфилд
- ДЭПродюсер
Джэйк
Эбертс
- МНПродюсер
Майкл
Нозик
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- АПХудожник
Анджело
П. Грэхэм
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман