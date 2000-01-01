Легенда Багера Ванса (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

В прошлом успешный гольфист пытается вернуться в спорт при поддержке таинственного кэдди. Вдохновляющая сказка для взрослых от режиссера Роберта Рэдфорда с Мэттом Дэймоном, Уиллом Смитом и Шарлиз Терон.



Когда-то Раннулф Джуннах был настоящей звездой гольфа родной Саванны. Он мог отправить шар дальше, чем кто-либо другой, выигрывал все соревнования юга и встречался с Адель Инвергордон, дочерью видного бизнесмена. Однако поля сражений Первой мировой войны сломили дух Раннулфа, и спустя десять лет после отбытия на фронт он заливает ужасы прошлого алкоголем. В это время отец Адель разоряется, и его дочь рискует всем, чтобы организовать масштабный турнир по гольфу. Она приглашает на него двух величайших игроков в мире, а также уговаривает Раннулфа вернуться в игру. Тот не слишком воодушевлен этой идеей, но кэдди Багер Ванс, появившийся однажды вечером буквально из ниоткуда, приготовил для него немало жизненных уроков.



Сможет ли Раннулф вновь найти в себе стремление жить, расскажет фильм «Легенда Багера Ванса» 2000 года, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на Wink.



Легенда Багера Ванса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.