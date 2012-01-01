Легенда № 17 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

2 сентября 1972 года в Монреале хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Теперь весь мир знал советского игрока под номером «17». Валерий Харламов мгновенно стал легендой мирового хоккея.



Легенда № 17 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.