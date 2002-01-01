Ледниковый период
Детям
Ледниковый период

Ледниковый период (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.92002, Ice Age
Мультфильм, Семейный77 мин0+

О фильме

Приключенческая комедия «Ледниковый период» — мультфильм о временах, когда слоны были большими и пушистыми.

Трудно представить более странную компанию, чем болтливый ленивец Сид, мрачный мамонт Мэнни и коварный саблезубый тигр Диего. Однако троица столь непохожих друг на друга существ объединяется, чтобы вернуть человеческого детеныша в его родное племя. И пока другие животные стараются унести лапы на юг, подальше от надвигающихся холодов, приятели, заглушив голос разума, идут другим путем. Разумеется, впереди их ждет масса опасностей, но ведь доброе дело стоит того, верно?

Эмоциональная глубина, живой юмор и смешная саблезубая белка Скрэт — все это есть в мультфильме. Смотреть «Ледниковый период» стоит, если вы ищете на ближайший вечер добрую историю о дружбе и взаимовыручке.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период»