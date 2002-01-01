Ледниковый период (фильм, 2002) смотреть онлайн

Приключенческая комедия «Ледниковый период» — мультфильм о временах, когда слоны были большими и пушистыми.



Трудно представить более странную компанию, чем болтливый ленивец Сид, мрачный мамонт Мэнни и коварный саблезубый тигр Диего. Однако троица столь непохожих друг на друга существ объединяется, чтобы вернуть человеческого детеныша в его родное племя. И пока другие животные стараются унести лапы на юг, подальше от надвигающихся холодов, приятели, заглушив голос разума, идут другим путем. Разумеется, впереди их ждет масса опасностей, но ведь доброе дело стоит того, верно?



Эмоциональная глубина, живой юмор и смешная саблезубая белка Скрэт — все это есть в мультфильме. Смотреть «Ледниковый период» стоит, если вы ищете на ближайший вечер добрую историю о дружбе и взаимовыручке.



Ледниковый период смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.