Ледниковый период (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческая комедия «Ледниковый период» — мультфильм о временах, когда слоны были большими и пушистыми.
Трудно представить более странную компанию, чем болтливый ленивец Сид, мрачный мамонт Мэнни и коварный саблезубый тигр Диего. Однако троица столь непохожих друг на друга существ объединяется, чтобы вернуть человеческого детеныша в его родное племя. И пока другие животные стараются унести лапы на юг, подальше от надвигающихся холодов, приятели, заглушив голос разума, идут другим путем. Разумеется, впереди их ждет масса опасностей, но ведь доброе дело стоит того, верно?
Эмоциональная глубина, живой юмор и смешная саблезубая белка Скрэт — все это есть в мультфильме. Смотреть «Ледниковый период» стоит, если вы ищете на ближайший вечер добрую историю о дружбе и взаимовыручке.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
- КУРежиссёр
Крис
Уэдж
- КСРежиссёр
Карлос
Салдана
- Актёр
Рэй
Романо
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Дэнис
Лири
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- Актёр
Стивен
Рут
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ЛБАктриса
Лорри
Бэгли
- МБСценарист
Майкл
Берг
- ПЭСценарист
Питер
Экерман
- ДБСценарист
Джеймс
Бреснахэн
- ЛФПродюсер
Лори
Форте
- ДСПродюсер
Джон
С. Донкин
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- ССАктёр дубляжа
Степан
Старчиков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Комолов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Радченко
- Актёр дубляжа
Николай
Денисов
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман