После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделeнные от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами.

