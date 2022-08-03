Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
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Детям
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.72012, Ice Age: Continental Drift
Мультфильм, Комедия84 мин0+

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О фильме

После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделeнные от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»