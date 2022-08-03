Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.72012, Ice Age: Continental Drift
Мультфильм, Комедия84 мин0+
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О фильме
После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделeнные от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СМРежиссёр
Стив
Мартино
- МТРежиссёр
Майк
Тёрмайер
- Актёр
Рэй
Романо
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актриса
Куин
Латифа
- Актёр
Дэнис
Лири
- ДПАктёр
Джош
Пек
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Азиз
Ансари
- ДФСценарист
Джейсон
Фукс
- МБСценарист
Майкл
Берг
- ЛФСценарист
Лори
Форте
- ДСПродюсер
Джон
С. Донкин
- ЛФПродюсер
Лори
Форте
- КСПродюсер
Карлос
Салдана
- КУПродюсер
Крис
Уэдж
- ССАктёр дубляжа
Степан
Старчиков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Комолов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шелест
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Иван
Охлобыстин
- НДХудожник
Нэш
Данниган
- ИХХудожник
Исаак
Холце
- ККМонтажёр
Кристофер
Кэмпбелл
- ДПМонтажёр
Джеймс
Палумбо
- ДЙМонтажёр
Дэвид
Йен Сэлтер
- РФОператор
Ренато
Фалькао
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл