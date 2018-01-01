Wink
Фильмы
Квант милосердия
Актёры и съёмочная группа фильма «Квант милосердия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Квант милосердия»

Режиссёры

Марк Форстер

Marc Forster
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Крэйг

Daniel Craig
АктёрJames Bond
Ольга Куриленко

АктрисаCamille
Матьё Амальрик

Mathieu Amalric
АктёрDominic Greene
Джуди Денч

Judi Dench
АктрисаM
Джанкарло Джаннини

Giancarlo Giannini
АктёрRene Mathis
Джемма Артертон

Gemma Arterton
АктрисаStrawberry Fields
Джеффри Райт

Jeffrey Wright
АктёрFelix Leiter
Дэвид Харбор

David Harbour
АктёрGregg Beam
Еспер Кристенсен

Jesper Christensen
АктёрMr. White
Анатоль Таубман

Anatole Taubman
АктёрElvis

Сценаристы

Пол Хаггис

Paul Haggis
Сценарист
Нил Пёрвис

Neal Purvis
Сценарист
Роберт Уэйд

Robert Wade
Сценарист

Продюсеры

Барбара Брокколи

Barbara Broccoli
Продюсер
Майкл Дж. Уилсон

Michael G. Wilson
Продюсер
Гвидо Черасуоло

Guido Cerasuolo
Продюсер
Каллум МакДугалл

Callum McDougall
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Ольга Куриленко

Актриса дубляжа
Александр Койгеров

Актёр дубляжа
Мария Кузнецова

Актриса дубляжа
Виктор Костецкий

Актёр дубляжа

Художники

Марк Харрис

Mark Harris
Художник
Пол Инглис

Paul Inglis
Художник
Крис Лоу

Chris Lowe
Художник
Марко Рубео

Marco Rubeo
Художник
Луиз Фрогли

Louise Frogley
Художница
Анна Пиннок

Anna Pinnock
Художница

Монтажёры

Мэтт Шесс

Matt Chesse
Монтажёр
Ричард Пирсон

Richard Pearson
Монтажёр

Операторы

Роберто Шэфер

Roberto Schaefer
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор