Курск (фильм, 2018) смотреть онлайн

Поселок Видяево, август 2000 года. С трудом насобирав на торжество, русские моряки празднуют свадьбу товарища и рассуждают о судьбах жeн подводников. На следующий день им предстоит погрузиться под воду в подлодке «Курск», пережить взрыв в носу судна и тщетно надеяться на спасение.

