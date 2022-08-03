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Курск (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Kursk
Триллер, Драма113 мин18+

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О фильме

Поселок Видяево, август 2000 года. С трудом насобирав на торжество, русские моряки празднуют свадьбу товарища и рассуждают о судьбах жeн подводников. На следующий день им предстоит погрузиться под воду в подлодке «Курск», пережить взрыв в носу судна и тщетно надеяться на спасение.

Страна
США, Канада, Люксембург, Бельгия, Франция, Румыния
Жанр
Исторический, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Курск»