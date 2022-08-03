Курск (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.62018, Kursk
Триллер, Драма113 мин18+
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О фильме
Поселок Видяево, август 2000 года. С трудом насобирав на торжество, русские моряки празднуют свадьбу товарища и рассуждают о судьбах жeн подводников. На следующий день им предстоит погрузиться под воду в подлодке «Курск», пережить взрыв в носу судна и тщетно надеяться на спасение.
СтранаСША, Канада, Люксембург, Бельгия, Франция, Румыния
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТВРежиссёр
Томас
Винтерберг
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- Актриса
Леа
Сейду
- ПСАктёр
Петер
Симонишек
- Актёр
Аугуст
Диль
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- Актёр
Колин
Фёрт
- БХАктёр
Бьярне
Хенриксен
- ММАктёр
Магнус
Милланг
- АСАктёр
Артемий
Спиридонов
- ЙБАктёр
Йоэль
Басман
- РРСценарист
Роберт
Родат
- РМСценарист
Роберт
Мур
- АЗПродюсер
Ариэль
Зейтун
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- Продюсер
Люк
Бессон
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ВОМонтажёр
Вальдис
Оускарсдоуттир
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- АДКомпозитор
Александр
Деспла