Курьер (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, The Courier
Боевики91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Молодой человек, страдающей амнезией, получает задание от агента ФРБ, который отправляет ценный чемодан некоему криминальному авторитету. Курьеру предстоит найти скрывающегося адресата, отбиваясь по дороге от охотников за содержимым ценной посылки.
Курьер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ХАРежиссёр
Хани
Абу-Ассад
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- ДХАктриса
Джози
Хо
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Мигель
Феррер
- Актриса
Лили
Тейлор
- Актёр
Микки
Рурк
- ММАктёр
Марк
Марголис
- ДДАктёр
Дэвид
Дженсен
- КДАктёр
Клайд
Джонс
- КЧПродюсер
Конвой
Чан
- МГПродюсер
Майк
Габрави
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара