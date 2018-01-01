Wink
Кудряшка Сью
Актёры и съёмочная группа фильма «Кудряшка Сью»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кудряшка Сью»

Режиссёры

Джон Хьюз

John Hughes
Режиссёр

Актёры

Элисан Портер

Alisan Porter
Актриса
Джеймс Белуши

James Belushi
АктёрBill Dancer (в титрах: James Belushi)
Келли Линч

Kelly Lynch
АктрисаGrey Ellison
Джон Гец

John Getz
АктёрWalker McCormick
Фред Долтон Томпсон

Fred Thompson
АктёрBernard Oxbar (в титрах: Fred Dalton Thompson)
Кэмерон Тор

Cameron Thor
Актёр
Брэнскомб Ричмонд

Branscombe Richmond
АктёрAlbert
Стив Карелл

Steve Carell
АктёрTesio (в титрах: Steven Carell)
Гэйл Боггс

Gail Boggs
Актриса
Бёрк Бирнс

Burke Byrnes
АктёрDr. Maxwell

Сценаристы

Джон Хьюз

John Hughes
Сценарист

Продюсеры

Джон Хьюз

John Hughes
Продюсер
Джералд Р. Молен

Gerald R. Molen
Продюсер
Альберт Бергер

Albert Berger
Продюсер
Твинк Каплан

Twink Caplan
Продюсер
Тарквин Готч

Tarquin Gotch
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Харлап

Актриса дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Ирина Акулова

Актриса дубляжа
Виктор Петров

Актёр дубляжа
Виктор Рождественский

Актёр дубляжа

Художники

Майкл Каплан

Michael Kaplan
Художник

Операторы

Джефри Л. Кимбалл

Jeffrey L. Kimball
Оператор

Композиторы

Жорж Делерю

Georges Delerue
Композитор