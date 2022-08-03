Кудряшка Сью (фильм, 1991) смотреть онлайн
8.51991, Curly Sue
Комедия, Мелодрама97 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Бродягу-афериста Билла Дансера и находящуюся на его попечении сообразительную кудрявую малышку-сироту судьба забросила в самое сердце Чикаго. На этот раз Биллу улыбнулась удача: его безобидное мошенничество приводит их из ночлежки для бездомных в роскошный особняк молодой женщины...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюз
- ЭПАктриса
Элисан
Портер
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- КЛАктриса
Келли
Линч
- ДГАктёр
Джон
Гец
- ФДАктёр
Фред
Долтон Томпсон
- КТАктёр
Кэмерон
Тор
- БРАктёр
Брэнскомб
Ричмонд
- Актёр
Стив
Карелл
- ГБАктриса
Гэйл
Боггс
- ББАктёр
Бёрк
Бирнс
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- ДРПродюсер
Джералд
Р. Молен
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- ТКПродюсер
Твинк
Каплан
- ТГПродюсер
Тарквин
Готч
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Акулова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю