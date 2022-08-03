Ку-Ку
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Ку-Ку

Ку-Ку (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.42021, Ку-Ку
Драма, Короткометражка24 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Подросток Жора живeт с бабушкой и только иногда видит родителей. Дело в том, что он аутист, а родители — очень занятые люди. Жизнь семьи резко меняется, когда обстоятельства вынуждают родителей начать жить вместе с сыном.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

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