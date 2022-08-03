Ку-Ку (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.42021, Ку-Ку
Драма, Короткометражка24 мин18+
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О фильме
Подросток Жора живeт с бабушкой и только иногда видит родителей. Дело в том, что он аутист, а родители — очень занятые люди. Жизнь семьи резко меняется, когда обстоятельства вынуждают родителей начать жить вместе с сыном.
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Короткометражка
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
- ПЕРежиссёр
Павел
Емелин
- АОРежиссёр
Анна
Озар
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актриса
Анна
Слю
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Олеся
Железняк
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- МПАктриса
Маруся
Пестунова
- ДБАктёр
Денис
Бузин
- ПЕСценарист
Павел
Емелин
- АОСценарист
Анна
Озар
- АЕПродюсер
Александр
Ермолин
- ЮАХудожник
Юрий
Атаманцев
- АЕМонтажёр
Александр
Ермолин
- ПЕОператор
Павел
Емелин
- КШКомпозитор
Кирилл
Широков