Ку-Ку
Актёры и съёмочная группа фильма «Ку-Ку»

Режиссёры

Павел Емелин

Режиссёр
Анна Озар

Режиссёр

Актёры

Юрий Чурсин

АктёрЯша
Анна Слю

АктрисаКира
Алексей Онежен

АктёрЖора
Юлия Ауг

АктрисаЛюбовь Павловна
Олеся Железняк

АктрисаЛариса
Яна Сексте

Актриса
Маруся Пестунова

Актриса
Денис Бузин

Актёр

Сценаристы

Павел Емелин

Сценарист
Анна Озар

Сценарист

Продюсеры

Александр Ермолин

Продюсер

Художники

Юрий Атаманцев

Художник

Монтажёры

Александр Ермолин

Монтажёр

Операторы

Павел Емелин

Оператор

Композиторы

Кирилл Широков

Композитор