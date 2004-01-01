Крутая компания (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Дэн Формэн, 50-летний менеджер рекламного отдела престижного спортивного издания находится на грани нервного срыва. Сначала, в результате служебных пертурбаций его лишают должности, а затем назначают нового босса — 26-летнего красавца Картера Дюруа, который годится ему в сыновья и ничего не с�мыслит в издательском бизнесе.



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