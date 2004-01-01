Крутая компания (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, In Good Company
Драмы, Мелодрамы105 мин18+
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Сюжет
Дэн Формэн, 50-летний менеджер рекламного отдела престижного спортивного издания находится на грани нервного срыва. Сначала, в результате служебных пертурбаций его лишают должности, а затем назначают нового босса — 26-летнего красавца Картера Дюруа, который годится ему в сыновья и ничего не с�мыслит в издательском бизнесе.
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6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Пол
Вайц
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Тофер
Грейс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актриса
Марг
Хельгенбергер
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- Сценарист
Пол
Вайц
- Продюсер
Крис
Вайц
- Продюсер
Пол
Вайц
- МЭПродюсер
Мэтт
Эдди
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- СЧХудожница
Сью
Чань
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- СТКомпозитор
Стефен
Траск