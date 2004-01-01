Крутая компания
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Крутая компания

Крутая компания (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, In Good Company
Драмы, Мелодрамы105 мин18+

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Сюжет

Дэн Формэн, 50-летний менеджер рекламного отдела престижного спортивного издания находится на грани нервного срыва. Сначала, в результате служебных пертурбаций его лишают должности, а затем назначают нового босса — 26-летнего красавца Картера Дюруа, который годится ему в сыновья и ничего не смыслит в издательском бизнесе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крутая компания»

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