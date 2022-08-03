Круэлла (фильм, 2021) смотреть онлайн
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О фильме
До того как она стала пугать щенков и носить меховые шубы, ее звали Эстелла. Криминальная комедия «Круэлла» — фильм, который рассказывает предысторию главной антагонистки диснеевского мультфильма «101 далматинец».
После трагической смерти матери юная Эстелла Миллер живет на улицах Лондона с двумя приятелями и зарабатывает на хлеб мелкими кражами. Но мечтает девушка о другом — о красоте, дизайне и модных показах. Однажды она знакомится с Баронессой фон Хеллман — хладнокровной и жестокой хозяйкой дома мод, — и та даже предлагает Эстелле работу. Но восхищение быстро сменяется гневом: героиня узнает, что у них с Баронессой гораздо больше общего, чем хотелось бы. Эстелла создает новый образ — Круэллу: эксцентричную, вызывающую, мстительную. С этого момента между двумя женщинами начинается модная война.
Если любите истории о том, как рождаются злодеи, все, что вам нужно, — фильм «Круэлла». Смотреть его стоит ради блестящей игры Эммы Стоун, шикарных нарядов и, разумеется, саундтрека.
Рейтинг
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Джоэль
Фрай
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- ДМАктёр
Джон
Маккри
- ЭБАктриса
Эмили
Бичем
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Кайван
Новак
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- ДДАктёр
Джэми
Деметриу
- Сценарист
Дэна
Фокс
- Сценарист
Тони
Макнамара
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- КМСценарист
Келли
Марсел
- Продюсер
Кристин
Барр
- Продюсер
Гленн
Клоуз
- ЭГПродюсер
Эндрю
Ганн
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рожковский
- ССАктёр дубляжа
Спартак
Сумченко
- ОСАктёр дубляжа
Олег
Савцов
- МФХудожник
Мартин
Фоли
- ДХХудожница
Джордан
Хендерсон
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- НКОператор
Николас
Каракатсанис
- НБКомпозитор
Николас
Брителл