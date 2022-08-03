Круэлла (фильм, 2021) смотреть онлайн

До того как она стала пугать щенков и носить меховые шубы, ее звали Эстелла. Криминальная комедия «Круэлла» — фильм, который рассказывает предысторию главной антагонистки диснеевского мультфильма «101 далматинец».



После трагической смерти матери юная Эстелла Миллер живет на улицах Лондона с двумя приятелями и зарабатывает на хлеб мелкими кражами. Но мечтает девушка о другом — о красоте, дизайне и модных показах. Однажды она знакомится с Баронессой фон Хеллман — хладнокровной и жестокой хозяйкой дома мод, — и та даже предлагает Эстелле работу. Но восхищение быстро сменяется гневом: героиня узнает, что у них с Баронессой гораздо больше общего, чем хотелось бы. Эстелла создает новый образ — Круэллу: эксцентричную, вызывающую, мстительную. С этого момента между двумя женщинами начинается модная война.



Если любите истории о том, как рождаются злодеи, все, что вам нужно, — фильм «Круэлла». Смотреть его стоит ради блестящей игры Эммы Стоун, шикарных нарядов и, разумеется, саундтрека.

