Круэлла
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Круэлла (фильм, 2021) смотреть онлайн

9.22021, Cruella
Комедия, Криминал128 мин18+

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О фильме

До того как она стала пугать щенков и носить меховые шубы, ее звали Эстелла. Криминальная комедия «Круэлла» — фильм, который рассказывает предысторию главной антагонистки диснеевского мультфильма «101 далматинец».

После трагической смерти матери юная Эстелла Миллер живет на улицах Лондона с двумя приятелями и зарабатывает на хлеб мелкими кражами. Но мечтает девушка о другом — о красоте, дизайне и модных показах. Однажды она знакомится с Баронессой фон Хеллман — хладнокровной и жестокой хозяйкой дома мод, — и та даже предлагает Эстелле работу. Но восхищение быстро сменяется гневом: героиня узнает, что у них с Баронессой гораздо больше общего, чем хотелось бы. Эстелла создает новый образ — Круэллу: эксцентричную, вызывающую, мстительную. С этого момента между двумя женщинами начинается модная война.

Если любите истории о том, как рождаются злодеи, все, что вам нужно, — фильм «Круэлла». Смотреть его стоит ради блестящей игры Эммы Стоун, шикарных нарядов и, разумеется, саундтрека.

Страна
Великобритания, США, Канада, Ирландия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Круэлла»