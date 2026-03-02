Крик 6 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Четверо выживших после резни вВудсборо—сёстры Карпентер иблизнецы Чади Минди—переехали вНью-Йорк, гдепытаются начать жизнь заново. Сэмпосещает психотерапевта ик неудовольствию Тары трясётся надкаждым её шагом, но, каквскоре выясняется, незря. Маньяк вмаске Призрачного лица снова начинает убивать, и, какпредполагает Минди, изчисла подозреваемых нестоит исключать ниновых знакомых, нистарых друзей.

