Крик 2 (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.81997, Scream 2
Ужасы, Детектив115 мин18+
О фильме
Прошло два года после кровавой бойни в Вудсборо. Сидни Прескотт поступила в колледж, уехав прочь от безумных воспоминаний. Но прошлое вновь настигает ее: вышел фильм о тех самых событиях, всколыхнувший новую волну террора. И ужас ожил снова, и снова в каждом встречном видится убийца!..
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Тимоти
Олифант
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- ЭНАктриса
Элиз
Нил
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- Продюсер
Кэти
Конрад
- ММПродюсер
Марианн
Маддалена
- ДКПродюсер
Дэниэл
К. Арредондо
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- КДХудожница
Кэтлин
Деторо
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- ПДОператор
Питер
Диминг
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами