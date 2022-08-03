Крик 2
Wink
Фильмы
Крик 2

Крик 2 (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.81997, Scream 2
Ужасы, Детектив115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Прошло два года после кровавой бойни в Вудсборо. Сидни Прескотт поступила в колледж, уехав прочь от безумных воспоминаний. Но прошлое вновь настигает ее: вышел фильм о тех самых событиях, всколыхнувший новую волну террора. И ужас ожил снова, и снова в каждом встречном видится убийца!..

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик 2»