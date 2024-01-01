Крэйвен-охотник (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Kraven the Hunter
Фантастика, Боевики18+
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Сюжет
Русский иммигрант Сергей Кравинофф должен доказать, что он величайший охотник в мире.
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Информация
СтранаСША, Исландия, Канада, Великобритания
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джей
Си Чендор
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актёр
Леви
Миллер
- ББАктёр
Билли
Бэррэтт
- АДАктриса
Ариана
Дебоуз
- Актёр
Рассел
Кроу
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Алессандро
Нивола
- СДСценарист
Стив
Дитко
- МХСценарист
Мэтт
Холлоуэй
- Сценарист
Стэн
Ли
- АМСценарист
Артур
Маркам
- ЛБПродюсер
Лейфур
Б. Дагфиннссон
- Продюсер
Ави
Арад
- ИСХудожница
Ив
Стюарт
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- МДМонтажёр
Милош
Дьякович
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин