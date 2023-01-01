Крестный отец 2 (фильм, 1974) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Крестный отец 2» (1974) — продолжение культовой гангстерской драмы «Крестный отец» по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо. Режиссер фильма «Крестный отец 2» Фрэнсис Форд Коппола мастерски совместил в киноленте идущие параллельно сюжетные линии, которые раскрывают перед зрителем историю становления нового Дона, Майкла Корлеоне, и историю юного Вито Корлеоне в начале своего пути в Нью-Йорке. Во второй части «Крестного отца» роль Вито Корлеоне исполняет Роберт Де Ниро, получивший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Крестный отец 2» в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Дайан
Китон
- Актёр
Роберт
Дювалл
- ДКАктёр
Джон
Казале
- ЛСАктёр
Ли
Страсберг
- МВАктёр
Майкл
В. Гаццо
- Актриса
Талия
Шайр
- ГСАктёр
Г.Д.
Спрэдлин
- ГМАктёр
Гастоне
Москин
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- МПСценарист
Марио
Пьюзо
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ГФПродюсер
Грэй
Фредериксон
- ФРПродюсер
Фред
Рус
- МСПродюсер
Мона
Скаджер
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Кузнецов
- ЛГАк�триса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АПХудожник
Анджело
П. Грэхэм
- ДДХудожник
Джон
Дэппер
- ТВХудожница
Теадора
Ван Ранкл
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- БММонтажёр
Бэрри
Малкин
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ПЗМонтажёр
Питер
Зиннер
- ГУОператор
Гордон
Уиллис
- НРКомпозитор
Нино
Рота