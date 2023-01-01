Крестный отец 2 (фильм, 1974) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Крестный отец 2» (1974) — продолжение культовой гангстерской драмы «Крестный отец» по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо. Режиссер фильма «Крестный отец 2» Фрэнсис Форд Коппола мастерски совместил в киноленте идущие параллельно сюжетные линии, которые раскрывают перед зрителем историю становления нового Дона, Майкла Корлеоне, и историю юного Вито Корлеоне в начале своего пути в Нью-Йорке. Во второй части «Крестного отца» роль Вито Корлеоне исполняет Роберт Де Ниро, получивший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Крестный отец 2» в хорошем качестве.



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