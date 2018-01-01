Wink
Фильмы
Крепкий орешек
Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек»

Актёры

Надежда Румянцева

АктрисаРаиса Орешкина
Виталий Соломин

АктёрИван Грозных
Павел Винник

Актёрврач
Юрий Сорокин

Актёроберштурмфюрер СС
Владимир Буяновский

Актёр
Лидия Драновская

Актрисамать Раисы Орешкиной
Микаэла Дроздовская

Актрисапленная летчица
Анатолий Голик

Актёрнемецкий солдат Ганс
Герман Качин

Актёрнемецкий офицер
Любовь Калюжная

Актрисабабка
Юрий Киреев

Актёр
Иван Косых

Актёр
Геннадий Крашенинников

Актёр
Юрий Леонидов

Актёр
Владимир Липпарт

Актёр
Виктор Маркин

Актёр
Юрий Мартынов

Актёр
Григорий Михайлов

Актёр
Дмитрий Орловский

Актёр
Владимир Протасенко

Актёр
Георгиос Совчис

Актёр
Михаил Суворов

Актёр
Валентин Абрамов

Актёр
Матвей Левинтон

Актёр
Виталий Комиссаров

Актёр

Сценаристы

Эфраим Севела

Сценарист

Продюсеры

Илья Гурман

Продюсер

Монтажёры

Татьяна Егорычева

Монтажёр

Операторы

Самуил Рубашкин

Оператор

Композиторы

Моисей Вайнберг

Композитор