Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек»
Актёры
АктрисаРаиса Орешкина
Надежда Румянцева
АктёрИван Грозных
Виталий Соломин
Актёрврач
Павел Винник
Актёроберштурмфюрер СС
Юрий Сорокин
Актёр
Владимир Буяновский
Актрисамать Раисы Орешкиной
Лидия Драновская
Актрисапленная летчица
Микаэла Дроздовская
Актёрнемецкий солдат Ганс
Анатолий Голик
Актёрнемецкий офицер
Герман Качин
Актрисабабка
Любовь Калюжная
Актёр
Юрий Киреев
Актёр
Иван Косых
Актёр
Геннадий Крашенинников
Актёр
Юрий Леонидов
Актёр
Владимир Липпарт
Актёр
Виктор Маркин
Актёр
Юрий Мартынов
Актёр
Григорий Михайлов
Актёр
Дмитрий Орловский
Актёр
Владимир Протасенко
Актёр
Георгиос Совчис
Актёр
Михаил Суворов
Актёр
Валентин Абрамов
Актёр
Матвей Левинтон
Актёр