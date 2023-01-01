Биография

Валентин Алексеевич Абрамов – советский актер. Родной город: Москва. День рождения: 21 февраля 1922 г. Ушел из жизни 28.04.1976 г. В 1973 г. удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. В годы войны будущий актер Валентин Абрамов служил в Дальневосточном округе, а вернувшись в родной город, стад вступительные экзамены в щепкинское училище. Сразу после выпуска вошел в состав труппы Театра им. К.С. Станиславского. В 1960 г. перешел в драмтеатр на Малой Бронной, а в 1963 г. снова сменил сцену – на этот раз в драмтеатре им. А.С. Пушкина. В юности неоднократно пробовал свои силы в качестве драматурга. Одно произведение дошло до постановки на сцене театра им. А.С. Пушкина. Дебют в кино состоялся в 1951 г. За 20 лет актер сыграл 22 роли, оставшись в памяти зрителей необыкновенно харизматичным и обаятельным. Первая роль Валентина Абрамова с упоминанием имени в последних кадрах картины – в комедийной мелодраме «Медовый месяц» (1956 г.). Далее были известные фильмы Валентина Абрамова: военная драма «Баллада о солдате» (1959 г.) Григория Чухрая, комедия «Анискин и Фантомас» (1973 г.). Особая гордость артиста – он дважды сыграл маршала советской армии Б.М. Шапошникова: в военной драме «Море в огне» (1970 г.) и в первой картине эпопеи о блокаде Ленинграда в годы войны «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан» (1974 г.).