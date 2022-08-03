Красотка на всю голову (фильм, 2018) смотреть онлайн

Рене Беннетт очень переживает, что ее тело не соответствует модельным стандартам. Падение с велотренажера избавляет девушку от комплексов – из-за травмы головы она кажется себе постройневшей и похорошевшей. Кого-то самоуверенность Рене шокирует, но большинство – без ума от храброй героини.

