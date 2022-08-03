Красотка на всю голову (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, I Feel Pretty
Мелодрама, Комедия105 мин18+
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О фильме
Рене Беннетт очень переживает, что ее тело не соответствует модельным стандартам. Падение с велотренажера избавляет девушку от комплексов – из-за травмы головы она кажется себе постройневшей и похорошевшей. Кого-то самоуверенность Рене шокирует, но большинство – без ума от храброй героини.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эбби
Кон
- Режиссёр
Марк
Силверштейн
- ЭШАктриса
Эми
Шумер
- Актриса
Мишель
Уильямс
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- РСАктёр
Рори
Сковел
- Актёр
Адриан
Мартинес
- ЭРАктриса
Эмили
Ратаковски
- ЭБАктриса
Эйди
Брайант
- Актриса
Бизи
Филиппс
- ЛХАктриса
Лорен
Хаттон
- СЗАктриса
Сашир
Замата
- ЭКСценарист
Эбби
Кон
- Сценарист
Марк
Силверштейн
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- Продюсер
Николя
Картье
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- КРАктёр дубляжа
Кирилл
Радциг
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс