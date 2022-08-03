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Красотка на всю голову HD

Красотка на всю голову HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, I Feel Pretty
Мелодрама, Комедия105 мин18+

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О фильме

Рене Беннетт очень переживает, что ее тело не соответствует модельным стандартам. Падение с велотренажера избавляет девушку от комплексов – из-за травмы головы она кажется себе постройневшей и похорошевшей. Кого-то самоуверенность Рене шокирует, но большинство – без ума от храброй героини.

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красотка на всю голову HD»