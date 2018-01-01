Wink
Красный штат
Актёры и съёмочная группа фильма «Красный штат»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красный штат»

Режиссёры

Кевин Смит

Kevin Smith
Режиссёр

Актёры

Майкл Паркс

Michael Parks
АктёрAbin Cooper
Майкл Ангарано

Michael Angarano
АктёрTravis
Керри Бише

Kerry Bishé
АктрисаCheyenne
Николас Браун

Nicholas Braun
АктёрBilly-Ray
Кайл Галлнер

Kyle Gallner
АктёрJarod
Джон Гудман

John Goodman
АктёрJoseph Keenan
Мелисса Лео

Melissa Leo
АктрисаSara
Кевин Поллак

Kevin Pollak
АктёрASAC Brooks
Стивен Рут

Stephen Root
АктёрSheriff Wynan
Мэтт Джонс

Matt Jones
АктёрDeputy Pete

Сценаристы

Кевин Смит

Kevin Smith
Сценарист

Продюсеры

Джон Гордон

Jonathan Gordon
Продюсер
Джейсон Кларк

Jason Clark
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Пашин

Актёр дубляжа
Михаил Жонин

Актёр дубляжа
Андрей Фединчик

Актёр дубляжа
Екатерина Брайковская

Актриса дубляжа
Ольга Радчук

Актриса дубляжа

Художники

Сьюзэн Боллз

Susan Bolles
Художница
Бет Пастернак

Beth Pasternak
Художница
Дорит Херст

Dorit Hurst
Художница

Монтажёры

Кевин Смит

Kevin Smith
Монтажёр

Операторы

Дэвид Клайн

David Klein
Оператор