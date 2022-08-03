Красный штат (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.82011, Red State
Триллер, Драма85 мин18+
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О фильме
Три подростка отвечают на интернет-предложение сексуального характера. Но все их эротические фантазии заканчиваются, когда они попадают в заложники. В стремлении направить на путь истинный сотни заблудших душ местный священник считает оправданным пролить кровь парочки согрешивших.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Смит
- МПАктёр
Майкл
Паркс
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- КБАктриса
Керри
Бише
- НБАктёр
Николас
Браун
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Мелисса
Лео
- Актёр
Кевин
Поллак
- Актёр
Стивен
Рут
- МДАктёр
Мэтт
Джонс
- Сценарист
Кевин
Смит
- Продюсер
Джон
Гордон
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Радчук
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- БПХудожница
Бет
Пастернак
- ДХХудожница
Дорит
Херст
- Монтажёр
Кевин
Смит
- ДКОператор
Дэвид
Клайн