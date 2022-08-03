Красный штат
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Красный штат

Красный штат (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.82011, Red State
Триллер, Драма85 мин18+

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О фильме

Три подростка отвечают на интернет-предложение сексуального характера. Но все их эротические фантазии заканчиваются, когда они попадают в заложники. В стремлении направить на путь истинный сотни заблудших душ местный священник считает оправданным пролить кровь парочки согрешивших.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красный штат»