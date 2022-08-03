Красная Шапка против зла (фильм, 2011) смотреть онлайн

Красная Шапка проходит курс подготовки в шпионской школе «Хитрый Дятел» и становится секретным агентом. Глава разведшколы сразу кидает Шапку в самое пекло. Ее миссия – расследовать загадочное исчезновение Гензель и Гретель. Возможно, Шапка так бы и провалила первое задание, но отважная Бабушка, Волк – папарацци и вся банда лесной братвы сотрут в порошок любого, кто встанет на пути любимой внученьки. Пусть это будет хоть само Зло!

