Красная Шапка против зла
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Красная Шапка против зла

Красная Шапка против зла (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.62011, Hoodwinked Too! Hood vs. Evil
Мультфильм, Приключения82 мин12+

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О фильме

Красная Шапка проходит курс подготовки в шпионской школе «Хитрый Дятел» и становится секретным агентом. Глава разведшколы сразу кидает Шапку в самое пекло. Ее миссия – расследовать загадочное исчезновение Гензель и Гретель. Возможно, Шапка так бы и провалила первое задание, но отважная Бабушка, Волк – папарацци и вся банда лесной братвы сотрут в порошок любого, кто встанет на пути любимой внученьки. Пусть это будет хоть само Зло!

Страна
Сербия, США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Криминал, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красная Шапка против зла»