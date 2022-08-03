Красная Шапка против зла (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.62011, Hoodwinked Too! Hood vs. Evil
Мультфильм, Приключения82 мин12+
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О фильме
Красная Шапка проходит курс подготовки в шпионской школе «Хитрый Дятел» и становится секретным агентом. Глава разведшколы сразу кидает Шапку в самое пекло. Ее миссия – расследовать загадочное исчезновение Гензель и Гретель. Возможно, Шапка так бы и провалила первое задание, но отважная Бабушка, Волк – папарацци и вся банда лесной братвы сотрут в порошок любого, кто встанет на пути любимой внученьки. Пусть это будет хоть само Зло!
СтранаСербия, США, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Криминал, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Д’Иса-Хоган
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- Актриса
Гленн
Клоуз
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Эми
Полер
- Актёр
Энди
Дик
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- КЭСценарист
Кори
Эдвардс
- ТЭСценарист
Тодд
Эдвардс
- ТЛСценарист
Тони
Лич
- МДСценарист
Майкл
Д’Иса-Хоган
- МКПродюсер
Морис
Канбар
- РЭПродюсер
Роберт
Энич
- Актриса дубляжа
Нонна
Гришаева
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- РЛХудожник
Райан
Л. Карлсон
- РЭМонтажёр
Роберт
Энич
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд
- ТККомпозитор
Том
Кин