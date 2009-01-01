Красавчик 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.82009, Zweiohrküken
Мелодрамы, Комедии119 мин18+
Сюжет
Прошло два года с событий первого фильма. Быт потихоньку убивает страсть между главными героями. Лудо поглядывает налево, а Анна изводит его ревностью и контролем. Как назло, в этот непростой период на горизонте появляются бывшая девушка Лудо и экс-бойфренд Анны.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Тиль
Швайгер
- ТКРежиссёр
Торстен
Кюнстлер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актриса
Нора
Чирнер
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- Актёр
Кен
Дукен
- ЭМАктриса
Эдита
Маловчич
- Актриса
Пега
Феридони
- ЭШАктриса
Эмма
Швайгер
- АОАктриса
Аллегра
Османи
- ХЛАктёр
Хайнер
Лаутербах
- УОАктёр
Уве
Оксенкнехт
- АДСценарист
Аника
Деккер
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- КСПродюсер
Клаус
Спиннлер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ГРХудожница
Габриэла
Роймер
- КфМонтажёр
Константин
фон Сельд
- ДНКомпозитор
Дэниэл
Нитт