Красавчик 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Прошло два года с событий первого фильма. Быт потихоньку убивает страсть между главными героями. Лудо поглядывает налево, а Анна изводит его ревностью и контролем. Как назло, в этот непростой период на горизонте появляются бывшая девушка Лудо и экс-бойфренд Анны.



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