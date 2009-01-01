Красавчик 2
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Красавчик 2

Красавчик 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.82009, Zweiohrküken
Мелодрамы, Комедии119 мин18+

Сюжет

Прошло два года с событий первого фильма. Быт потихоньку убивает страсть между главными героями. Лудо поглядывает налево, а Анна изводит его ревностью и контролем. Как назло, в этот непростой период на горизонте появляются бывшая девушка Лудо и экс-бойфренд Анны.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красавчик 2»

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