Биография

Нора Чирнер — немецкая актриса, ведущая, продюсер, сценарист и режиссер. Родилась в Берлине 12 июня 1981 года. Нора — дочь режиссера и сценариста Йоахима Чирнера. А ее мама — радиожурналистка. Девочка училась в гимназии Розы Люксембург и всегда мечтала об актерской профессии. Свой путь в кинематограф Нора начала со съемок в телешоу. В 16 лет она стала ведущей на канале MTV и вскоре стала сниматься в кино. В 22 года она вошла в труппу Немецкого драматического театра в Гамбурге. Нора Чирнер сыграла в фильмах «Акулы пера», «Кебаб», «Восхождение Борджиа», «Красавчик» и «Красавчик 2» с Тилем Швайгером, «Деревенские крокодилы», «Внедорожник», «СМС для тебя», «Любовь между строк», «Зачетная принцесса». Также актриса появилась в сериалах «Ийон Тихий: Космический пилот», «Дневник доктора», «Закон Артура». Также занимается дубляжом иностранных мультфильмов. Пробовала себя в продюсировании, режиссуре и написании сценариев. Среди ее продюсерских работ — картина «Все когда-нибудь умрут». А сценарий актрисы стал основой сериала Paare.