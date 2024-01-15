Деревенские крокодилы 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн

«Крокодилы» стали на год старше. Снова лето. У Ханнеса - день рождения, которое друзья отмечают сумасшедшими гонками на картах, но происходит трагический инцидент, в результате чего Франк с тяжелой травмой попадает в больницу. И теперь «крокодилам», чтобы спасти его жизнь, необходимо вытащить его брата из тюрьмы, в которую они же сами его и засадили еще в первой серии...

