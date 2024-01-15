8.92011, Vorstadtkrokodile 3
Семейный, Приключения75 мин12+
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Деревенские крокодилы 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
«Крокодилы» стали на год старше. Снова лето. У Ханнеса - день рождения, которое друзья отмечают сумасшедшими гонками на картах, но происходит трагический инцидент, в результате чего Франк с тяжелой травмой попадает в больницу. И теперь «крокодилам», чтобы спасти его жизнь, необходимо вытащить его брата из тюрьмы, в которую они же сами его и засадили еще в первой серии...
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ВГРежиссёр
Вольфганг
Гроос
- НРАктёр
Ник
Ромео Рейманн
- ФХАктёр
Фабиан
Халбиг
- ЛТАктриса
Леони
Тепе
- МШАктёр
Мануэль
Штайц
- ДИАктёр
Джавидан
Имани
- РУАктёр
Робин
Уолтер
- ДХАктёр
Давид
Хюртен
- ЭГАктриса
Элла-Мария
Голлмер
- Актриса
Нора
Чирнер
- Актёр
Якоб
Маченц
- ТБСценарист
Томас
Баманн
- РХСценарист
Ральф
Хертвиг
- ПТСценарист
Петер
Торварт
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- ЛОПродюсер
Лена
Олбрич
- Продюсер
Кристиан
Диттер
- МВМонтажёр
Мартин
Вульф
- БЯОператор
Бернхард
Яспер
- ХМКомпозитор
Хайко
Майле
- КЦКомпозитор
Кристоф
Цирнгибль