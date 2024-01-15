Деревенские крокодилы 3
Wink
Детям
Деревенские крокодилы 3
8.92011, Vorstadtkrokodile 3
Семейный, Приключения75 мин12+

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Деревенские крокодилы 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

«Крокодилы» стали на год старше. Снова лето. У Ханнеса - день рождения, которое друзья отмечают сумасшедшими гонками на картах, но происходит трагический инцидент, в результате чего Франк с тяжелой травмой попадает в больницу. И теперь «крокодилам», чтобы спасти его жизнь, необходимо вытащить его брата из тюрьмы, в которую они же сами его и засадили еще в первой серии...

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Деревенские крокодилы 3»