Деревенские крокодилы (фильм, 2009) смотреть онлайн

Случай, чуть не ставший трагическим, свел вместе двух мальчишек: Ханнеса, живущего с матерью, которая в стремлении прокормить себя и сына вынуждена много работать, и Кая - мальчика, прикованного из-за давнишней травмы к инвалидной коляске.



Ханнес входит в компанию ребят, называющими себя «Крокодилами», но попытка Ханнеса поспособствовать приёму в группу своего нового знакомого оказывается неудачной. Когда же по пригороду Дортмунда, где живут ребята, прокатывается волна ограблений, случайным свидетелем одного из которых становится Кай, ребята решают объединить свои усилия в поиске преступников.

