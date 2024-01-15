Деревенские крокодилы
Wink
Детям
Деревенские крокодилы
9.02009, Vorstadtkrokodile
Приключения, Семейный92 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Деревенские крокодилы (фильм, 2009) смотреть онлайн

О фильме

Случай, чуть не ставший трагическим, свел вместе двух мальчишек: Ханнеса, живущего с матерью, которая в стремлении прокормить себя и сына вынуждена много работать, и Кая - мальчика, прикованного из-за давнишней травмы к инвалидной коляске.

Ханнес входит в компанию ребят, называющими себя «Крокодилами», но попытка Ханнеса поспособствовать приёму в группу своего нового знакомого оказывается неудачной. Когда же по пригороду Дортмунда, где живут ребята, прокатывается волна ограблений, случайным свидетелем одного из которых становится Кай, ребята решают объединить свои усилия в поиске преступников.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Деревенские крокодилы»