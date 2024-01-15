Деревенские крокодилы (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.02009, Vorstadtkrokodile
Приключения, Семейный92 мин12+
О фильме
Случай, чуть не ставший трагическим, свел вместе двух мальчишек: Ханнеса, живущего с матерью, которая в стремлении прокормить себя и сына вынуждена много работать, и Кая - мальчика, прикованного из-за давнишней травмы к инвалидной коляске.
Ханнес входит в компанию ребят, называющими себя «Крокодилами», но попытка Ханнеса поспособствовать приёму в группу своего нового знакомого оказывается неудачной. Когда же по пригороду Дортмунда, где живут ребята, прокатывается волна ограблений, случайным свидетелем одного из которых становится Кай, ребята решают объединить свои усилия в поиске преступников.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Кристиан
Диттер
- НРАктёр
Ник
Ромео Рейманн
- ФХАктёр
Фабиан
Халбиг
- ЛТАктриса
Леони
Тепе
- МШАктёр
Мануэль
Штайц
- ДХАктёр
Давид
Хюртен
- ДИАктёр
Джавидан
Имани
- РУАктёр
Робин
Уолтер
- НШАктёр
Николас
Шинзек
- Актриса
Нора
Чирнер
- МШАктриса
Мария
Шрадер
- Сценарист
Кристиан
Диттер
- МРСценарист
Мартин
Ритценхофф
- МфСценарист
Макс
фон Дер Грюн
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- КРОператор
Кристиан
Рейн
- ХМКомпозитор
Хайко
Майле