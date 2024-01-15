Лето, каникулы, первая любовь и новая штаб-квартира банды - жизнь деревенских крокодилов могла бы быть такой замечательной, если бы не инцидент у родителей Олли и Марии. Компания близка к банкротству, что угрожает потерей работы, жилья и переездом в другой город, чего крокодилы, конечно же, не могут допустить.

