9.12010, Vorstadtkrokodile 2
Приключения, Семейный88 мин12+
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Деревенские крокодилы 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Лето, каникулы, первая любовь и новая штаб-квартира банды - жизнь деревенских крокодилов могла бы быть такой замечательной, если бы не инцидент у родителей Олли и Марии. Компания близка к банкротству, что угрожает потерей работы, жилья и переездом в другой город, чего крокодилы, конечно же, не могут допустить.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Кристиан
Диттер
- НРАктёр
Ник
Ромео Рейманн
- ФХАктёр
Фабиан
Халбиг
- ЛТАктриса
Леони
Тепе
- МШАктёр
Мануэль
Штайц
- ДХАктёр
Давид
Хюртен
- ДИАктёр
Джавидан
Имани
- РУАктёр
Робин
Уолтер
- ЭГАктриса
Элла-Мария
Голлмер
- Актриса
Нора
Чирнер
- МШАктриса
Мария
Шрадер
- НЭСценарист
Найль
Энневер
- Сценарист
Кристиан
Диттер
- МфСценарист
Макс
фон Дер Грюн
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- ОНПродюсер
Оливер
Номмзен
- ЛОПродюсер
Лена
Олбрич
- КРОператор
Кристиан
Рейн
- ХМКомпозитор
Хайко
Майле