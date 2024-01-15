Деревенские крокодилы 2
Wink
Детям
Деревенские крокодилы 2
9.12010, Vorstadtkrokodile 2
Приключения, Семейный88 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Деревенские крокодилы 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Лето, каникулы, первая любовь и новая штаб-квартира банды - жизнь деревенских крокодилов могла бы быть такой замечательной, если бы не инцидент у родителей Олли и Марии. Компания близка к банкротству, что угрожает потерей работы, жилья и переездом в другой город, чего крокодилы, конечно же, не могут допустить.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Деревенские крокодилы 2»