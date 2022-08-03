Кошмар за стеной
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Кошмар за стеной

Кошмар за стеной (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.02011, Derrière les murs
Ужасы, Триллер83 мин18+

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О фильме

Центральная Франция, 1922 год. Сюзанна, молодая писательница, ищет вдохновения для новой книги, уединившись в загородном доме. Исследуя особняк, она находит потайную комнату в подвале. Женщину начинают преследовать кошмары и видения, вдобавок ее присутствие заставляет нервничать местных жителей: вскоре в деревне мистическим образом начинают исчезать маленькие девочки...

Страна
Франция
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кошмар за стеной»