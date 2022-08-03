Кошмар за стеной (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.02011, Derrière les murs
Ужасы, Триллер83 мин18+
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О фильме
Центральная Франция, 1922 год. Сюзанна, молодая писательница, ищет вдохновения для новой книги, уединившись в загородном доме. Исследуя особняк, она находит потайную комнату в подвале. Женщину начинают преследовать кошмары и видения, вдобавок ее присутствие заставляет нервничать местных жителей: вскоре в деревне мистическим образом начинают исчезать маленькие девочки...
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЖЛРежиссёр
Жюльен
Лякомб
- ПСРежиссёр
Паскаль
Сид
- Актриса
Летиция
Каста
- ТНАктёр
Тьерри
Нёвик
- ЖБАктёр
Жак
Боннаффе
- РДАктёр
Роже
Дюма
- АБАктриса
Анн
Бенуа
- АЛАктриса
Анн
Луаре
- ЭНАктриса
Эмма
Нинуччи
- ШПАктриса
Шарлин
Поль
- МТАктриса
Матильда
Толлерон
- ФКАктёр
Фабрис
Карлье
- ЖЛСценарист
Жюльен
Лякомб
- ПССценарист
Паскаль
Сид
- НЛПродюсер
Никола
Лепретр
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ШЧХудожник
Шушан
Черпашьян