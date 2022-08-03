Центральная Франция, 1922 год. Сюзанна, молодая писательница, ищет вдохновения для новой книги, уединившись в загородном доме. Исследуя особняк, она находит потайную комнату в подвале. Женщину начинают преследовать кошмары и видения, вдобавок ее присутствие заставляет нервничать местных жителей: вскоре в деревне мистическим образом начинают исчезать маленькие девочки...

