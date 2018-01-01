WinkФильмыКороль-рыбакАктёры и съёмочная группа фильма «Король-рыбак»
Актёры и съёмочная группа фильма «Король-рыбак»
Режиссёры
Актёры
АктёрJack
Джефф БриджесJeff Bridges
АктёрParry
Робин УильямсRobin Williams
АктрисаLydia
Аманда ПламмерAmanda Plummer
АктрисаAnne
Мерседес РуэльMercedes Ruehl
АктёрHomeless Cabaret Singer
Майкл ДжитерMichael Jeter
АктёрLou Rosen (в титрах: David Pierce)
Дэвид Хайд ПирсDavid Hyde Pierce
Актёр
Адам БрайантAdam Bryant
Актёр
Пол ЛомбардиPaul Lombardi
АктёрLimo Bum
Тед РоссTed Ross
АктрисаSondra