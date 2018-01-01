Wink
Король-рыбак
Актёры и съёмочная группа фильма «Король-рыбак»

Актёры и съёмочная группа фильма «Король-рыбак»

Режиссёры

Терри Гиллиам

Terry Gilliam
Режиссёр

Актёры

Джефф Бриджес

Jeff Bridges
АктёрJack
Робин Уильямс

Robin Williams
АктёрParry
Аманда Пламмер

Amanda Plummer
АктрисаLydia
Мерседес Руэль

Mercedes Ruehl
АктрисаAnne
Майкл Джитер

Michael Jeter
АктёрHomeless Cabaret Singer
Дэвид Хайд Пирс

David Hyde Pierce
АктёрLou Rosen (в титрах: David Pierce)
Адам Брайант

Adam Bryant
Актёр
Пол Ломбарди

Paul Lombardi
Актёр
Тед Росс

Ted Ross
АктёрLimo Bum
Лара Харрис

Lara Harris
АктрисаSondra

Сценаристы

Ричард ЛаГравенес

Richard LaGravenese
Сценарист

Продюсеры

Дебра Хилл

Debra Hill
Продюсер
Линда Обст

Lynda Obst
Продюсер
Тони Марк

Tony Mark
Продюсер
Стейси Шер

Stacey Sher
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Герасимов

Актёр дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Марина Дюжева

Актриса дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Вадим Курков

Актёр дубляжа

Художники

Беатрикс Аруна Пастор

Beatrix Aruna Pasztor
Художница
Синди Карр

Cindy Carr
Художница

Монтажёры

Лесли Уолкер

Lesley Walker
Монтажёр

Операторы

Роджер Прэтт

Roger Pratt
Оператор

Композиторы

Джордж Фентон

George Fenton
Композитор