Король-рыбак (фильм, 1991) смотреть онлайн

Джек — популярный радиоведущий. У него есть чувство юмора, сарказм и профессиональный цинизм, который в итоге оборачивается трагедией: один из постоянных слушателей последовал его ироничному совету: вошел в людное кафе и разрядил полную обойму в ничего не подозревающих посетителей.

