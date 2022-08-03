Король-рыбак (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, The Fisher King
Фэнтези, Комедия132 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Джек — популярный радиоведущий. У него есть чувство юмора, сарказм и профессиональный цинизм, который в итоге оборачивается трагедией: один из постоянных слушателей последовал его ироничному совету: вошел в людное кафе и разрядил полную обойму в ничего не подозревающих посетителей.
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Терри
Гиллиам
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актриса
Аманда
Пламмер
- МРАктриса
Мерседес
Руэль
- Актёр
Майкл
Джитер
- ДХАктёр
Дэвид
Хайд Пирс
- АБАктёр
Адам
Брайант
- ПЛАктёр
Пол
Ломбарди
- ТРАктёр
Тед
Росс
- ЛХАктриса
Лара
Харрис
- РЛСценарист
Ричард
ЛаГравенес
- ДХПродюсер
Дебра
Хилл
- Продюсер
Линда
Обст
- ТМПродюсер
Тони
Марк
- Продюсер
Стейси
Шер
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ВКАктёр дубляжа
Вадим
Курков
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- СКХудожница
Синди
Карр
- ЛУМонтажёр
Лесли
Уолкер
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон