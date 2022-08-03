Король Ричард (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Однажды отец троих дочерей из неблагополучного района Лос-Анджелеса узнал, что теннисистка Вирджиния Рузичи зарабатывает почти 50 тысяч долларов за матч, и предложил жене родить еще двух девочек, чтобы воспитать из них великих спортсменок. Мало кто верил в далеко идущий план Ричарда Уильямса, но он осуществился. Ценой невероятных усилий его дочери Серена и Винус стали легендами тенниса.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РМРежиссёр
Рейнальдо
Маркус Грин
- Актёр
Уилл
Смит
- ОЭАктриса
Онжаню
Эллис
- ССАктриса
Санийя
Сидни
- ДСАктриса
Деми
Синглтон
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Тони
Голдуин
- МЛАктриса
Микайла
Лашэй Бартоломью
- ДЛАктриса
Даниэль
Лоусон
- ЛКАктриса
Лайла
Кроуфорд
- ЭРАктриса
Эрика
Рингор
- ЗБСценарист
Зак
Бэйлин
- Продюсер
Линн
Харрис
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- КДАктриса дубляжа
Карина
Дымонт
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПММонтажёр
Памела
Мартин
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- Композитор
Крис
Бауэрс