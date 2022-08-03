Король Ричард
Wink
Фильмы
Король Ричард
8.72021, King Richard
Драма138 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Король Ричард (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Однажды отец троих дочерей из неблагополучного района Лос-Анджелеса узнал, что теннисистка Вирджиния Рузичи зарабатывает почти 50 тысяч долларов за матч, и предложил жене родить еще двух девочек, чтобы воспитать из них великих спортсменок. Мало кто верил в далеко идущий план Ричарда Уильямса, но он осуществился. Ценой невероятных усилий его дочери Серена и Винус стали легендами тенниса.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король Ричард»