Король Ричард (фильм, 2021) смотреть онлайн

Однажды отец троих дочерей из неблагополучного района Лос-Анджелеса узнал, что теннисистка Вирджиния Рузичи зарабатывает почти 50 тысяч долларов за матч, и предложил жене родить еще двух девочек, чтобы воспитать из них великих спортсменок. Мало кто верил в далеко идущий план Ричарда Уильямса, но он осуществился. Ценой невероятных усилий его дочери Серена и Винус стали легендами тенниса.

