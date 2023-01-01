Wink
Фильмы
Король Лев

Король Лев (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, The Lion King
Мультфильм84 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

«Король Лев» — мультфильм 2019 года, который с помощью компьютерной анимации выводит диснеевскую классику на новый уровень. Благодаря передовым технологиям животные и африканские пейзажи выглядят максимально реалистично, при этом сюжет ремейка остается верен оригиналу.

Злобный и коварный Шрам завидует своему брату — королю льву Муфасе — и мечтает занять его место. Рождение наследника — львенка Симбы — означает, что этим чаяниям не суждено сбыться. Однако Шрам решает замарать лапы кровью: он расправляется с Муфасой и изгоняет племянника, надеясь, что без помощи взрослых тот неминуемо погибнет. Король умер, да здравствует новый король. Не учел злодей одного: во время странствий по африканским просторам Симба найдет настоящих друзей, которые помогут ему выжить и вернуться в прайд.

Даже если вы знаете наизусть оригинальный мультфильм, смотреть «Король лев» 2019 года все равно интересно. Картинка выглядит настолько живой, что временами забываешь, что перед тобой анимационный фильм, а не кадры передачи «В мире животных».

Король Лев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король Лев»