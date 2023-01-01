Король Лев (фильм, 1994) смотреть онлайн

«Король Лев» — мультфильм 2019 года, который с помощью компьютерной анимации выводит диснеевскую классику на новый уровень. Благодаря передовым технологиям животные и африканские пейзажи выглядят максимально реалистично, при этом сюжет ремейка остается верен оригиналу.



Зло�бный и коварный Шрам завидует своему брату — королю льву Муфасе — и мечтает занять его место. Рождение наследника — львенка Симбы — означает, что этим чаяниям не суждено сбыться. Однако Шрам решает замарать лапы кровью: он расправляется с Муфасой и изгоняет племянника, надеясь, что без помощи взрослых тот неминуемо погибнет. Король умер, да здравствует новый король. Не учел злодей одного: во время странствий по африканским просторам Симба найдет настоящих друзей, которые помогут ему выжить и вернуться в прайд.



Даже если вы знаете наизусть оригинальный мультфильм, смотреть «Король лев» 2019 года все равно интересно. Картинка выглядит настолько живой, что временами забываешь, что перед тобой анимационный фильм, а не кадры передачи «В мире животных».



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