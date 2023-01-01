Король Лев (фильм, 1994) смотреть онлайн
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О фильме
«Король Лев» — мультфильм 2019 года, который с помощью компьютерной анимации выводит диснеевскую классику на новый уровень. Благодаря передовым технологиям животные и африканские пейзажи выглядят максимально реалистично, при этом сюжет ремейка остается верен оригиналу.
Зло�бный и коварный Шрам завидует своему брату — королю льву Муфасе — и мечтает занять его место. Рождение наследника — львенка Симбы — означает, что этим чаяниям не суждено сбыться. Однако Шрам решает замарать лапы кровью: он расправляется с Муфасой и изгоняет племянника, надеясь, что без помощи взрослых тот неминуемо погибнет. Король умер, да здравствует новый король. Не учел злодей одного: во время странствий по африканским просторам Симба найдет настоящих друзей, которые помогут ему выжить и вернуться в прайд.
Даже если вы знаете наизусть оригинальный мультфильм, смотреть «Король лев» 2019 года все равно интересно. Картинка выглядит настолько живой, что временами забываешь, что перед тобой анимационный фильм, а не кадры передачи «В мире животных».
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ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- РАРежиссёр
Роджер
Аллерс
- Режиссёр
Роб
Минкофф
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- ЭСАктёр
Эрни
Сабелла
- Актёр
Джеймс
Эрл Дж�онс
- МКАктриса
Мойра
Келли
- Актёр
Роуэн
Эткинсон
- Актриса
Вупи
Голдберг
- Актёр
Чич
Марин
- НКАктриса
Никета
Калам
- ИМСценарист
Ирен
Меччи
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- БМСценарист
Барни
Мэттинсон
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- ЭДПродюсер
Элис
Дьюи
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Савченко
- РКАктёр дубляжа
Раф
Кашапов
- ЭГХудожник
Энди
Гэскилл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер