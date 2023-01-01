Кордебалет
Wink
Фильмы
Кордебалет

Кордебалет (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

8.01985, A Chorus Line
Драмы, Мюзикл112 мин12+

Сюжет

Танцевальный киномюзикл Ричарда Аттенборо по одноименному бродвейскому хиту, с Майклом Дугласом в роли хореографа с трудным характером.

Идет подготовка к новой постановке на Бродвее. Придирчивый хореограф в ходе изнурительных кастингов отобрал 17 лучших кандидатов в труппу кордебалета, из которых он может оставить лишь 8 – 4 танцовщика и 4 танцовщицы. Зак просит претендентов рассказать о себе, выпытывая у них самые сокровенные детали биографии. Отбор превращается в тяжелый психологический эксперимент. Среди его участников и бывшая девушка Зака, которую он считает слишком профессиональной для кордебалета.

Почему ей так важно получить роль в массовке, подскажет фильм «Кордебалет» (1985), который на Wink можно смотреть онлайн.

Кордебалет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мюзикл, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кордебалет»

Всё