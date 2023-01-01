Кордебалет (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Танцевальный киномюзикл Ричарда Аттенборо по одноименному бродвейскому хиту, с Майклом Дугласом в роли хореографа с трудным характером.



Идет подготовка к новой постановке на Бродвее. Придирчивый хореограф в ходе изнурительных кастингов отобрал 17 лучших кандидатов в труппу кордебалета, из которых он может оставить лишь 8 – 4 танцовщика и 4 танцовщицы. Зак просит претендентов рассказать о себе, выпытывая у них самые сокровенные детали биографии. Отбор превращается в тяжелый психологический эксперимент. Среди его участников и бывшая девушка Зака, которую он считает слишком профессиональной для кордебалета.



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