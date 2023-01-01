Кордебалет (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Танцевальный киномюзикл Ричарда Аттенборо по одноименному бродвейскому хиту, с Майклом Дугласом в роли хореографа с трудным характером.
Идет подготовка к новой постановке на Бродвее. Придирчивый хореограф в ходе изнурительных кастингов отобрал 17 лучших кандидатов в труппу кордебалета, из которых он может оставить лишь 8 – 4 танцовщика и 4 танцовщицы. Зак просит претендентов рассказать о себе, выпытывая у них самые сокровенные детали биографии. Отбор превращается в тяжелый психологический эксперимент. Среди его участников и бывшая девушка Зака, которую он считает слишком профессиональной для кордебалета.
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Информация
Рейтинг
- РАРежиссёр
Ричард
Аттенборо
- Актёр
Майкл
Дуглас
- ЭРАктриса
Элисон
Рид
- ТМАктёр
Терренс
Манн
- ШБАктриса
Шэрон
Браун
- МБАктёр
Майкл
Блевинс
- ЯБАктриса
Ямил
Боргес
- ДГАктриса
Джан
Ган Бойд
- ГБАктёр
Грегг
Бёрдж
- КИАктёр
Камерон
Инглиш
- ТФАктёр
Тони
Филдс
- АШСценарист
Арнольд
Шульман
- МБСценарист
Майкл
Беннетт
- ДКСценарист
Джеймс
Кирквуд мл.
- НДСценарист
Николас
Данте
- СФПродюсер
Сай
Фойер
- ЭХПродюсер
Эрнест
Х. Мартин
- ВРАктёр дубляжа
Валерий
Рыжаков
- ВСАктёр дубляжа
Виталий
Соломин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- Актриса дубляжа
Ольга
Остроумова
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ДДХудожник
Джон
Дэппер
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- РТОператор
Ронни
Тейлор