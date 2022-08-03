Фильм «Конго» (1995) — американская остросюжетная кинолента в жанре приключенческой фантастики. «Конго» — экранизация одноименного романа американского писателя-фантаста Майкла Крайтона, известного по роману «Парк юрского периода». Если вы любите приключения и неожиданные повороты сюжета, то советуем вам бесплатно смотреть онлайн фильм «Конго» в хорошем качестве.Американская компания TraviCom посылает в Африку экспедицию, которая должна найти древний город Зинж, богатый алмазными россыпями. Неожиданно на членов экспедиции нападают загадочные существа, которые беспощадно убивают всех до единого. Главный штаб отправляет на поиски новую группу. Тем временем исследователь поведения приматов Питер Элиот добивается фантастического прогресса. Ему удается наладить сложную систему, которая делает язык жестов гориллы понятным человеку. Ученый выясняет, что подопытная горилла Эмми как раз из тех мест, где жуткому нападению подверглись сотрудники компании TraviCom. Значит, Эмми может пригодится в поисках древнего города… Рекомендуем бесплатно смотреть онлайн остросюжетный боевик «Конго» в хорошем качестве.Интересный факт: Вулкан в фильме — это действующий вулкан Аренал, находящийся на северо-востоке Коста-Рики (высота 1657 метров). Некоторые кадры были сняты также на известного вулкана Ирасу, высота которого составляет 3432 метра над уровнем моря.

