Конг: Остров черепа
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Конг: Остров черепа

Конг: Остров черепа (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Kong: Skull Island
Фантастика113 мин18+

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О фильме

В далеком прошлом нашу планету населяли гиганты, а некоторые живут здесь до сих пор. По крайней мере, в этом нас пытается убедить фантастический фильм «Конг: Остров черепа» 2017 года.

В начале 1970-х годов группа ученых и военных отправляется на таинственный тропический остров, который обнаружили незадолго до этого. Они надеются отыскать не только неизвестных науке животных, но и полезные ископаемые. Как минимум одно доселе невиданное создание искатели приключений и вправду находят — огромное обезьяноподобное существо по имени Конг. Гигант считает остров своим и очень не рад незваным гостям. Очень.

Зрелищный монстр-муви — то что нужно для хорошего вечера. Смотреть фильм «Конг: Остров черепа» будет интересно любителям боевиков и поклонникам творчества Сэмюэла Л. Джексона, Тома Хиддлстона и Бри Ларсон.

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Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD, SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конг: Остров черепа»