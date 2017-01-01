Конг: Остров черепа (фильм, 2017) смотреть онлайн

В далеком прошлом нашу планету населяли гиганты, а некоторые живут здесь до сих пор. По крайней мере, в этом нас пытается убедить фантастический фильм «Конг: Остров черепа» 2017 года.



В начале 1970-х годов группа ученых и военных отправляется на таинственный тропический остров, который обнаружили незадолго до этого. Они надеются отыскать не только неизвестных науке животных, но и полезные ископаемые. Как минимум одно доселе невиданное создание искатели приключений и вправду находят — огромное обезьяноподобное существо по имени Конг. Гигант считает остров своим и очень не рад незваным гостям. Очень.



Зрелищный монстр-муви — то что нужно для хорошего вечера. Смотреть фильм «Конг: Остров черепа» будет интересно любителям боевиков и поклонникам творчества Сэмюэла Л. Джексона, Тома Хиддлстона и Бри Ларсон.



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