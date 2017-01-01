Конг: Остров черепа (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
В далеком прошлом нашу планету населяли гиганты, а некоторые живут здесь до сих пор. По крайней мере, в этом нас пытается убедить фантастический фильм «Конг: Остров черепа» 2017 года.
В начале 1970-х годов группа ученых и военных отправляется на таинственный тропический остров, который обнаружили незадолго до этого. Они надеются отыскать не только неизвестных науке животных, но и полезные ископаемые. Как минимум одно доселе невиданное создание искатели приключений и вправду находят — огромное обезьяноподобное существо по имени Конг. Гигант считает остров своим и очень не рад незваным гостям. Очень.
Зрелищный монстр-муви — то что нужно для хорошего вечера. Смотреть фильм «Конг: Остров черепа» будет интересно любителям боевиков и поклонникам творчества Сэмюэла Л. Джексона, Тома Хиддлстона и Бри Ларсон.
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СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоFull HD, SD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Джордан
Вот-Робертс
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Бри
Ларсон
- ЦТАктриса
Цзин
Тянь
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- КХАктёр
Кори
Хокинс
- ДМАктёр
Джейсон
Митчелл
- Актёр
Шей
Уигэм
- Сценарист
Дэн
Гилрой
- МБСценарист
Макс
Боренштейн
- ДКСценарист
Дерек
Коннолли
- ДГСценарист
Джон
Гэйтинс
- ЭЧПродюсер
Эдвард
Чэн
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ДЛХудожник
Джон
Лорд Бут III
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- РОХудожница
Реджина
О’Брайэн
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ЛФОператор
Ларри
Фон
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман