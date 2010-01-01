Компенсация (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Компенсация
Драмы85 мин18+
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Сюжет
Две сестры, похоронив мать, едут из провинции в Москву на поиски отца, бросившего их. Случайно в журнале им попадается интервью с их отцом — успешным бизнесменом, счастливо живущим в новой семье и обожающим свою маленькую дочку. Обделенные счастьем и любовью сестры решают предъявить ему счет �и идут на отчаянный шаг…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВСРежиссёр
Вера
Сторожева
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- ПКАктриса
Полина
Куценко
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ОМАктриса
Ольга
Молочная
- АДАктёр
Александр
Джус
- Актёр
Андрей
Назимов
- ДСАктёр
Дмитрий
Сартаков
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- ТСПродюсер
Татьяна
Сергеенко
- ВСПродюсер
Вера
Сторожева
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- ИЛХудожница
Ирина
Лунина
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- Оператор
Олег
Кириченко
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов