Компенсация
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Компенсация

Компенсация (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Компенсация
Драмы85 мин18+

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Сюжет

Две сестры, похоронив мать, едут из провинции в Москву на поиски отца, бросившего их. Случайно в журнале им попадается интервью с их отцом — успешным бизнесменом, счастливо живущим в новой семье и обожающим свою маленькую дочку. Обделенные счастьем и любовью сестры решают предъявить ему счет и идут на отчаянный шаг…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Компенсация»

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