Компенсация (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Две сестры, похоронив мать, едут из провинции в Москву на поиски отца, бросившего их. Случайно в журнале им попадается интервью с их отцом — успешным бизнесменом, счастливо живущим в новой семье и обожающим свою маленькую дочку. Обделенные счастьем и любовью сестры решают предъявить ему счет �и идут на отчаянный шаг…



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