Комната желаний (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The Room
Триллер, Фантастика95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Семейная пара Кейт и Мэтт переезжают в новый дом. Вскоре они обнаруживают потайную комнату, в которой магическим образом сбывается всe, что не загадаешь. На радостях герои начинают исполнять десятки желаний, но когда Кейт просит у комнаты долгожданного первенца, становится не до веселья.
СтранаФранция, Люксембург, Бельгия
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КВРежиссёр
Кристиан
Волькман
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актёр
Кевин
Янссенс
- ДУАктёр
Джошуа
Уилсон
- ДФАктёр
Джон
Фландерс
- ФЧАктёр
Френсис
Чепмен
- ВДАктёр
Винс
Дрюс
- МБАктриса
Марианн
Бург
- ОЛАктёр
Оскар
Лесаж
- МКАктёр
Микаэль
Кахья
- СКСценарист
Сабрина
Карин
- ВРСценарист
Винсент
Равалек
- КВСценарист
Кристиан
Волькман
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ОБПродюсер
Оливье
Бронкар
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев