Комната желаний (фильм, 2019) смотреть онлайн

Семейная пара Кейт и Мэтт переезжают в новый дом. Вскоре они обнаруживают потайную комнату, в которой магическим образом сбывается всe, что не загадаешь. На радостях герои начинают исполнять десятки желаний, но когда Кейт просит у комнаты долгожданного первенца, становится не до веселья.

