Комната желаний (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Room
Триллер, Фантастика95 мин18+

О фильме

Семейная пара Кейт и Мэтт переезжают в новый дом. Вскоре они обнаруживают потайную комнату, в которой магическим образом сбывается всe, что не загадаешь. На радостях герои начинают исполнять десятки желаний, но когда Кейт просит у комнаты долгожданного первенца, становится не до веселья.

Страна
Франция, Люксембург, Бельгия
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

