Коматозники (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.22017, Flatliners
Ужасы, Драма105 мин18+
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О фильме
Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- НАРежиссёр
Нильс
Арден Оплев
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- Актёр
Диего
Луна
- НДАктриса
Нина
Добрев
- ДНАктёр
Джеймс
Нортон
- ККАктриса
Кирси
Клемонс
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- МБАктриса
Мэдисон
Бриджес
- ДСАктёр
Джейкоб
Соли
- АААктриса
Анна
Арден Оплев
- МЭАктёр
Мигель
Энтони
- БРСценарист
Бен
Рипли
- ПФСценарист
Питер
Филарди
- ЖАПродюсер
Жюст
Ардалан-Рейкс
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- УЧАктриса дубляжа
Ульяна
Чеботарь
- ДГХудожница
Дженни
Геринг
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр