Коматозники
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Коматозники

Коматозники (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.22017, Flatliners
Ужасы, Драма105 мин18+

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О фильме

Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коматозники»