Коматозники (фильм, 2017) смотреть онлайн

Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону.

