Жан-Клод в роли секретного суперагента Джека Куинна. Ему поручают убрать опасного международного террориста Ставроса, но в самый ответственный момент, когда нужно было нажимать на спусковой курок, Ставрос обнимал жену и ребенка. Рука Джека дрогнула, и он упустил врага, хотя жена и сын его погибли.

