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Колония

Колония (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Double Team
Боевик, Комедия89 мин18+

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О фильме

Жан-Клод в роли секретного суперагента Джека Куинна. Ему поручают убрать опасного международного террориста Ставроса, но в самый ответственный момент, когда нужно было нажимать на спусковой курок, Ставрос обнимал жену и ребенка. Рука Джека дрогнула, и он упустил врага, хотя жена и сын его погибли.

Страна
США, Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Колония»